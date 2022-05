Ollongren kijkt 'serieus' naar nieuwe bijdrage aan VN-missie Mali

Toch is de VN-missie volgens haar geen mislukking. "De missie draagt wel bij aan de stabiliteit. Zonder de missie zouden de mensen in Mali nog slechter af zijn."

"Het gaat niet goed in Mali", concludeerde Ollongren, die ook sprak met de lokale autoriteiten. "We maken ons echt veel zorgen. Het land heeft te maken met terrorisme en is onveilig. Wat we heel graag willen is een overgang naar een democratisch gekozen regering."

Ollongren ging onder meer langs bij de Nederlandse blauwhelmen die nu nog in Mali zijn, maar binnenkort naar huis terugkomen. Ze hebben de Minusma-missie de afgelopen zes maanden ondersteund met een Hercules-transportvliegtuig en ongeveer 90 manschappen. In het verleden waren er ook Nederlandse gevechtshelikopters actief.

Door het vertrek van de Fransen in september verliest de VN-missie ongeveer 40 procent van de gevechtscapaciteit. Mali is een voormalige Franse kolonie en de verhouding tussen de twee landen is de laatste tijd ernstig verslechterd.

Vijf jaar lang deden Nederlandse militairen mee aan de VN-vredesmissie in Mali. Welke rol speelde ons land? En wat voor land lieten de militairen achter? Lees het in dit artikel .

Of Nederlandse militairen opnieuw actief worden in het land is in de visie van Ollongren dan ook "een hele moeilijke keuze." "Maar het alternatief is dat het land nog verder afzakt."

Ze vindt dat eerst de VN moet bepalen wat het mandaat van de verlengde missie wordt. "Dan komt de vraag: is dat mandaat in voldoende mate uitvoerbaar? Welke landen gaan meedoen? Doet Nederland ook mee? En welke bijdrage kunnen we dan leveren?"

Russische huurlingen

Voordat het zover is moet ook de Tweede Kamer akkoord gaan met een nieuwe bijdrage. Maar onder Kamerleden is er momenteel weinig enthousiasme, ook omdat er Russische huurlingen actief zouden zijn in Mali, onder de vleugels van het regeringsleger.

Ollongren heeft in haar gesprekken duidelijk gemaakt dat absoluut onmogelijk is dat Nederlandse militairen met Russische huurlingen zullen samenwerken, ook gezien de oorlog in Oekraïne.