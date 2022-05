PSV-coach Schmidt waardeert excuus KNVB: 'Maar die twee punten zijn we kwijt'

De teleurstelling over de gang van zaken afgelopen zondag in De Kuip overheerst nog altijd bij PSV. Een late strafschop voor Feyenoord kostte de Eindhovenaren twee dure punten in de titelstrijd met koploper Ajax. Een penalty die bovendien nooit gegeven had mogen worden, bevestigde de KNVB daags na de 2-2 in Rotterdam. "Haha, dat was geen verrassing voor mij", reageert PSV-coach Roger Schmidt. "Dat was zondag al duidelijk toch? Ik waardeer het wel dat de bond dat officieel toegeeft en zich verontschuldigt. Maar die twee punten krijgen we er niet mee terug. Ik zei zondag al dat het een volledig onnodige fout op een beslissend moment was. Alle mogelijkheden om de fout te voorkomen waren aanwezig. Dat maakt het zo zuur voor ons."

Hét moment van het voetbalweekend: was het wel of geen penalty? - NOS

De Duitse trainer weet dat ook fouten bij het voetbal horen. "Maar dit was geen normale foute beslissing. Het gebeurde in de laatste seconden van een topper, die we hadden kunnen winnen. Dan hadden we nu twee punten meer gehad. Dat wil nog niet zeggen dat we dan kampioen zouden zijn geworden, maar de kans daarop zou wel groter zijn geweest." 'Hadden de eerste kunnen zijn' "Ik heb gehoord dat nog nooit een club in Nederland de Supercup, beker én titel heeft gewonnen in één seizoen. Wij hadden de eerste kunnen zijn. Het is vervelend dat wij een betere kans daarop kwijt zijn geraakt. Maar er is nog altijd een kleine kans." Bekijk hieronder het programma voor woensdag en de stand van de eredivisie.

Het gat tussen Ajax, dat zondag bij AZ eveneens 2-2 speelde, en achtervolger PSV bedraagt met de laatste twee speelronden voor de boeg nog altijd vier punten. Ajax ontvangt woensdagavond sc Heerenveen en is bij winst kampioen. PSV krijgt NEC op bezoek. "Heerenveen heeft ook nog doelen voor ogen en het is niet makkelijk om tegen ze te spelen", houdt Schmidt hoop. "Ons wacht trouwens ook een lastige wedstrijd. Alles is nog mogelijk." Laatste keer op de bank bij PSV Voor PSV is het de laatste thuiswedstrijd van het seizoen en dus zal de naar Benfica vertrekkende Schmidt ook voor het laatst in Eindhoven op de bank zitten. "Dat besef ik natuurlijk." Van een terugblik wil hij echter nog niet weten. "Ik heb al vaker gezegd dat ik er trots op ben coach te zijn geweest van deze geweldige club. Ik geniet van elk moment en dat zal woensdagavond ook zo zijn. Maar ik ben op dit moment vooral bezig de ploeg voor te bereiden. We willen onze fans een goede wedstrijd voorschotelen."