Zangeres Anouk mag tijdens concert trouwen op Malieveld

De Haagse zangeres Anouk heeft toestemming gekregen om te trouwen op het Malieveld in Den Haag. Ze geeft daar op 11 juni een concert. "Het lijkt me gewoon een giller. Als iedereen dan heel feestelijk gekleed is op zo'n gek Malieveld, dat is waanzinnig", zei ze eerder over het plan.

Bij Jinek vertelde de zangeres vorige maand dat haar vriend Dominique graag "heel groots" wil trouwen. "Dus toen dacht ik, groter kan niet. Ik ben twee keer in het geheim getrouwd, wel publiekelijk gescheiden en ik dacht: dat gaan we eens een keer andersom doen, maar dan hopelijk zonder scheiden."

Om het mogelijk te maken heeft het Haagse college vandaag besloten het Malieveld eenmalig aan te wijzen als trouwlocatie. Het wordt voor Anouk de derde keer dat ze in het huwelijksbootje stapt.

In principe kunnen belanghebbenden nog bezwaar maken tegen het besluit van het stadsbestuur om het Malieveld eenmalig aan te wijzen als trouwlocatie, schrijft Omroep West. Ze hebben daarvoor zes weken de tijd. Mocht dat niet gebeuren, dan staat de zangeres niks meer in de weg om het bijzondere moment met haar vriend Dominique te delen met het grote publiek.