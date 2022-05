Aandeelhouders stemmen massaal tegen bonus van Philips-topman

Aandeelhouders van Philips hebben massaal tegen het bonusbeleid van Philips gestemd. Vooraf hadden verschillende beleggers al aangegeven tegen te stemmen, omdat ze het niet eens zijn met de bonus van 1,8 miljoen euro die Philips-topman Frans van Houten krijgt.

Beleggers zijn ontevreden over de resultaten van het bedrijf. Philips kampt met leveringsproblemen en een probleem met slaapapneu-apparaten. Het bedrijf heeft daarvoor een terugroepactie opgestart die bijna 900 miljoen euro kost.

Bijna 80 procent van de aandeelhouders aanwezig op de jaarlijkse vergadering stemde tegen. De stemming is een advies. Of de bonus daadwerkelijk wordt geschrapt, is aan de raad van commissarissen van het bedrijf. "We betreuren deze uitslag en nemen deze feedback serieus", zei president-commissaris Feike Sijbesma. "Ik wil benadrukken dat het bestuur ook goede dingen heeft gedaan, maar we zullen komend jaar verder met aandeelhouders in discussie gaan."

Excuses

Tijdens de vergadering werd Van Houten door beleggersvereniging VEB opgeroepen om zijn excuses te maken en zijn bonus in te leveren. De excuses kwamen er. "Het spijt me heel erg voor al het gedoe en alle pijn die mensen mogelijk is aangedaan", zei Van Houten.