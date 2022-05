Iraniërs die bomaanslag wilden plegen in Parijs in beroep veroordeeld

In Antwerpen zijn drie Iraanse Belgen in hoger beroep veroordeeld voor een poging tot een terroristische moord en deelname aan terroristische activiteiten. Ze stonden terecht omdat ze een bomaanslag wilden plegen op een congres van de Iraanse oppositie in Parijs, in 2018.

Het gaat om een stel uit het Belgische Wilrijk bij Antwerpen, Amir S. en Nasimeh N. Ze werden onderweg naar Parijs gearresteerd door de Belgische politie. De derde veroordeelde is Mehrad A., die nauw samenwerkte met het brein achter de geplande aanslag.

De Iraniërs werden al langer in de gaten gehouden en de politie kon de explosieven die ze wilden gebruiken, onderscheppen.

Het hoofddoel van de aanslag was de leider van de Iraanse oppositie, Maryam Rajavi. Bij het congres waren verder ruim 30.000 aanwezigen, onder wie de voormalige advocaat van Donald Trump, Rudy Giuliani, en de Frans-Colombiaanse politica Íngrid Betancourt.

Veroordeelde diplomaat

De veroordeelden werkten in opdracht van Assadollah A., een Iraanse diplomaat die in Wenen gevestigd was. Hij had de bom meegenomen in zijn diplomatieke koffer op een lijnvlucht uit Iran en later overhandigd aan het stel. De diplomaat werd begin februari al veroordeeld tot 20 jaar cel door de Antwerpse rechtbank.

Amir S. en Nasimeh N. waren in eerste instantie tot respectievelijk vijftien en achttien jaar cel veroordeeld. Die vijftien jaar cel voor S. wordt nu in hoger beroep zeventien jaar. De straf van N. blijft gelijk. Bij het gerechtshof in Antwerpen waren Iraanse demonstranten die hun steun betuigden aan de oppositie.

Ook Mehrad A., de ogen en oren van de diplomaat, wordt tot zeventien jaar cel veroordeeld. Daarnaast verliezen ze allemaal hun Belgische nationaliteit.