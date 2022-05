'Symbolische' bezoeken aan Kiev doen inwoners goed: 'Steun is welkom'

De bezoeken uit het Westen hebben een belangrijke symboolfunctie, zegt diplomatiedeskundige Jan Melissen, die verbonden is aan de universiteiten van Leiden en Antwerpen. "Door naar Oekraïne te gaan, laten westerse leiders een tegengeluid horen in de richting van Poetin, die het bestaansrecht van dat land min of meer heeft ontkend."

VN-baas António Guterres, Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en de Amerikaanse first lady Jill Biden. Het zijn niet de minste namen die afgelopen tijd Kiev bezochten, de hoofdstad van een land in oorlog. Vandaag dook ook minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken op in Kiev. Om president Zelensky en de Oekraïners een hart onder de riem te steken, maar niet alleen dat.

En dan is er nog de menselijke kant. Volgens Melissen maakt een ontmoeting met Zelensky veel indruk op westerse politici. "Het is geen acteur op tv, maar een politieke tegenhanger wiens land en leven worden bedreigd. Die ervaring heeft invloed op de manier waarop politici bij terugkomst hun beleid uitdragen."

Verslaggever Wessel de Jong vanuit Oekraïne:

De burgemeester van Irpin, de zwaar getroffen voorstad van Kiev waar minister Hoekstra vanmorgen is geweest, was blij met diens bezoek. Volgens hem is het heel belangrijk dat westerse vertegenwoordigers met eigen ogen zien wat de Russen in Oekraïne hebben aangericht en hoe beestachtig ze zich hebben gedragen. Hij wil dat het Westen beseft dat de Oekraïners in de gevechten met Rusland de Europese manier van leven hebben verdedigd.

Ook de inwoners van Irpin zeggen dat iedere vorm van steun welkom is, dus ook de bezoeken van westerse leiders. Ze willen laten zien wat er is gebeurd en hopen op hulp. Bij hen bespeur ik geen enkel cynisme over de bezoeken uit het Westen, en dat is best bijzonder als je ziet hoe de stad eruitziet. Flats zijn compleet uitgebrand, maar mensen gaan er wel weer wonen. Ze zijn blij met iedere vorm van aandacht die ze krijgen."