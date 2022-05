Roubaix-winnaar terug naar Nederland? 'Van Baarle rond met Jumbo-Visma'

Dylan van Baarle rijdt volgend seizoen voor het Nederlandse Jumbo-Visma. De winnaar van Parijs-Roubaix is bezig aan het laatste jaar van zijn contract met Ineos en stond in de belangstelling van meerdere grote ploegen. Volgens de Belgische krant Het Laatste Nieuws zijn de onderhandelingen met de Nederlandse formatie afgerond. Aan de vooravond van zijn indrukwekkende triomf in Parijs-Roubaix ging Van Baarle in op de belangstelling van Jumbo-Visma. "Een heel mooie ploeg, maar ben ook nog in onderhandeling met mijn huidige ploeg", zei hij toen. Bekijk hieronder hoe Dylan van Baarle zegevierde in Parijs-Roubaix.

Opvallend genoeg reed de bijna 30-jarige Zoetermeerder, tegenwoordig woonachtig in Monte Carlo, nooit eerder bij een Nederlandse profploeg. Wel doorliep hij de jeugdopleiding van Rabobank, waar hij als een van de talenten te boek stond. Zijn eerste profcontract tekende Van Baarle echter in 2014 bij de Amerikaanse ploeg Garmin-Sharp van ploegleider Jonathan Vaughters. In Amerikaanse dienst reed Van Baarle de Tour de France en werd hij zesde (2016) en vierde (2017) in de Ronde van Vlaanderen. In 2018 stapte hij over naar Team Sky, bleef een hoofdrol vervullen in de voorjaarsklassiekers en werd bovendien een gewaardeerde schakel van de ploeg bij de Tourzeges van Geraint Thomas (2018) en Egan Bernal (2019). Doorbraak Vorig seizoen won Van Baarle in Dwars door Vlaanderen na een lange solo zijn eerste voorjaarsklassieker. Bovendien werd hij in het najaar tweede bij de WK in Leuven.