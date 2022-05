Bewoners aardbevingsgebied kunnen vanaf juli weer subsidie aanvragen

Huiseigenaren in het aardbevingsgebied die begin dit jaar achter het net visten bij de chaotisch verlopen 10.000 euro-subsidieregeling, kunnen vanaf 6 juli alsnog een aanvraag doen. Het geld is bestemd om de woning te verbeteren.

Het is de bedoeling dat de subsidieaanvraag dit keer gefaseerd per gemeente wordt opengesteld om situaties zoals in januari te voorkomen. Toen stonden tienduizenden Groningers in de digitale wachtrij voor de subsidie. Nog eens honderden stonden in de kou in lange rijen bij gemeentehuizen.

De helft van de mensen kon uiteindelijk geen aanvraag doen, omdat het geld op was. Nog dezelfde week trok het kabinet de portemonnee en kwam er 250 miljoen euro extra beschikbaar, zodat alle ongeveer 53.000 gerechtigden hun subsidie kunnen krijgen.