Griekspoor geeft voorsprong uit handen en is al na één ronde klaar in Rome

Tallon Griekspoor heeft zijn goede reeks in de kwalificatie van het masterstoernooi in Rome geen vervolg kunnen geven in het hoofdschema. De nummer 67 van de wereld ging in de eerste ronde onderuit tegen een andere qualifier: de 21-jarige Argentijn Sebastián Báez (ATP-37) was met 3-6, 7-6 (6), 2-6 te sterk.

Beide spelers stonden vorig jaar juni in het Slowaakse Bratislava voor het eerst tegenover elkaar en toen trok, eveneens op gravel, de vier jaar oudere Griekspoor in de finale in twee sets aan het langste eind. In Rome ging het echter minder voortvarend.

In toom

Al in zijn eerste opslagbeurt ging het mis voor Griekspoor, die er nog wel in slaagde meteen terug te breken, maar het moeilijk bleef houden op eigen service. Een tweede breek kostte hem de eerste set tegen Báez, een voormalige nummer één van de wereld bij de junioren die veel betere servicepercentages kon overleggen en de Haarlemmer met diep geslagen ballen in toom hield.

In de tweede set wist Griekspoor wel aan te haken bij de vaste en snelle Báez, die tien dagen geleden in het Portugese Estoril zijn eerste ATP-titel vierde. Hij serveerde beter, getuige ook de aces die in de eerste set nog waren uitgebleven, en liet zijn opponent met een goede spreiding harder werken voor de punten.