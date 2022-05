Vermoed kopstuk cocaïnebende opgepakt na hack berichtendienst

De politie wist van veel van die drugstransporten af door de hack van het berichtenplatform Sky ECC. Via dat platform dachten criminelen dat ze onbespied met elkaar konden communiceren, maar de server van de dienst werd vorig jaar in beslag genomen. Daardoor kunnen de Nederlandse autoriteiten miljoenen versleutelde berichten van deze criminelen lezen.

Volgens de politie was de man op die manier betrokken bij meerdere grote cocaïnetransporten in 2020. De drugsbende zou tonnen cocaïne vanuit Zuid-Amerika naar Nederland hebben gehaald.

De politie heeft in Amsterdam een 43-jarige man opgepakt voor grootschalige drugshandel. Hij wordt gezien als het kopstuk van een criminele organisatie die handelde in cocaïne.

Het bedrijf achter Sky ECC leverde klanten telefoons waarop een versleutelde berichtendienst was geïnstalleerd. Zo kon niemand anders dan de ontvanger ze lezen. Er kon een abonnement worden afgesloten voor drie maanden, een half jaar of een jaar, waarbij dat laatste 2200 euro kostte.

Wat is Sky ECC?

De politie pakte de 43-jarige Amsterdammer al begin april op, maar heeft nu pas de aanhouding bekendgemaakt. Een arrestatieteam hield hem aan op straat in de wijk Buitenveldert in Amsterdam-Zuid. Hij zit nog vast.

Na de aanhouding doorzochten agenten twee woningen in Amstelveen en Amsterdam-Zuid. Daarbij vonden ze veel luxe handtassen en sieraden, ter waarde van meer dan een half miljoen euro. De politie heeft deze spullen in beslag genomen, net als twee gepantserde voertuigen. Die gebruikte de man naar eigen zeggen omdat hij eerder door de politie was gewaarschuwd dat hij op een dodenlijst stond.