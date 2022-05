Opnieuw meer meldingen bij justitie vanwege discriminatie

Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar opnieuw meer aangiften van discriminatie in behandeling genomen. Dat blijkt uit een rapport over discriminatiecijfers en een toelichting daarop. Het ging in 2021 om 485 zaken waarbij er een verdenking was van discriminatie. Dat zijn er 76 meer dan in 2020. Ook toen was sprake van een stijging.

In 157 gevallen draaide het specifiek om discriminatie, in de meeste gevallen (73 procent) ging het om groepsbelediging. In de overige 328 zaken speelde discriminatie een rol naast andere mogelijk strafbare feiten. Daarbij ging het vaak om belediging van een individu (72 procent).

Het OM meldt ook dat er veel meer zaken zijn geregistreerd waarin iemand gediscrimineerd werd op basis van zijn seksuele geaardheid. In 2020 waren dat nog 94 meldingen, vorig jaar steeg het aantal naar 142. De meeste registraties waren bij het parket in Amsterdam.

Coronapandemie

In de rapportage noemt het Openbaar Ministerie verschillende voorbeelden. In veel gevallen speelden de coronamaatregelen vorig jaar nog een grote rol. Medewerkers van winkels, de GGD en beveiligers kwamen geregeld in conflict met mensen die zich niet aan de maatregelen wilden houden.

Justitie wijst onder meer op een zaak waarbij een klant een winkelmedewerker van kleur uitschold en zei het "niet op prijs te stellen als een zwarte tegen (hem) praat". De medewerker kreeg dat te horen toen hij de klant erop aansprak dat een mandje verplicht was. De klant kreeg een boete van 250 euro.