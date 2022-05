Almere akkoord met standbeeld oud-zwemster Brigitha: 'Hebben wat recht te zetten'

De gemeente Almere is akkoord met de plaatsing van een standbeeld van zwemster Enith Brigitha. Dat zegt initiatiefnemer Mo Hersi tegen Omroep Flevoland. "De plek is nog niet tot op de vierkante meter nauwkeurig bepaald en ook is de gemeente nog bezig met het regelen van alle vergunningen, maar het komt ergens in het Lumièrepark te staan."

Oud-profvoetballer en programmamaker Hersi is al langer bezig om tweevoudig olympisch kampioene Brigitha te eren met een standbeeld.

Eerder zei hij daarover: "We hebben wat recht te zetten. Haar verhaal en haar prestaties. Waarom is er geen standbeeld van haar? In Almere is onlangs een Wall of Fame geopend en zelfs daar is Enith Brigitha vergeten."

Historische prestatie

Brigitha (66) was de eerste vrouw van kleur die een olympische medaille won. Dat gebeurde in 1976 tijdens de Olympische Spelen in Montreal. Ze won daar twee keer brons, achter zwemsters uit de DDR.

"Voor mij zijn dit gouden medailles", hield Brigitha vol, omdat haar concurrenten van het wijdverbreide Oost-Duitse dopingprogramma zouden hebben geprofiteerd.

Dat werd jaren later ook bevestigd. Toen kwam naar buiten dat de twee Oost-Duitse atletes die toen zilver en goud wonnen doping hadden gebruikt. "Brigitha heeft toen eigenlijk goud gewonnen", zegt Hersi.