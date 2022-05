Ontsnapte gevangene VS na klopjacht opgepakt, cipier overleden

In de Verenigde Staten heeft de politie na een dagenlange klopjacht een gevangene opgepakt die met de hulp van een bewaakster was ontsnapt. De twee waren samen sinds eind april op de vlucht. De vrouw, een hulpsheriff, pleegde volgens Amerikaanse media zelfmoord toen de politie hun auto klem wist te rijden.

De gevangene, Casey White, ontsnapte bijna twee weken geleden uit de gevangenis van Lauderdale County in de staat Alabama. Hij werd daarbij geholpen door cipier Jacky White, die geen familie van de gevangene is. Ze haalde Casey op uit zijn cel voor een - verzonnen - afspraak in de rechtbank voor een evaluatie van zijn psychische toestand.

Uren later kwam de gevangenis erachter dat de twee met de noorderzon waren vertrokken. De achtergelaten auto van de bewaakster werd teruggevonden bij een winkelcentrum op twee kilometer afstand van de gevangenis. De gevangenis probeerde haar te bellen, maar kreeg haar niet te pakken.

Wasstraat

De politie begon een zoektocht naar het duo, die aanvankelijk niets opleverde. Totdat er zondag beveiligingsbeelden opdoken van een autowasstraat in Evansville, een stad in de staat Indiana. Daarop was de gevangene te zien bij een pick-uptruck.

Gisteren werden de twee gezien bij het kantoor van de plaatselijke sheriff van Vanderburgh County in Indiana. Toen de politie arriveerde, probeerden ze te vluchten maar de agenten wisten hun voertuig klem te rijden.

De gevangene gaf zich over, de vrouw probeerde zichzelf van het leven te beroven met een wapen. De politie bracht haar ernstig gewond naar een ziekenhuis, waar ze later overleed.

Relatie

Aanvankelijk zeiden de Amerikaanse autoriteiten dat de gevangene en de bewaakster geen relatie met elkaar hadden. Maar de sheriff van Lauderdale County vertelde tegen CNN dat ze wel degelijk iets met elkaar hadden. "Buiten haar normale werkuren - geen fysiek contact, maar een relatie van een andere aard."

Volgens de sheriff had de gevangene ook bepaalde voorrechten. Zo kreeg hij bijvoorbeeld extra eten en mocht hij meer dan de andere gedetineerden. "Allemaal door haar", zegt de sheriff.

De gevangene zat een straf van 75 jaar uit voor een moord in 2015 en is verdachte in een andere moordzaak. De politie had voor de tip die tot zijn aanhouding zou leiden een beloning van 10.000 dollar uitgeloofd.