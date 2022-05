Nederlandse S10 strijdt vanavond om finaleplek in Eurovisie Songfestival

Vandaag zijn ook Griekenland en Noorwegen aan de beurt, twee andere landen die volgens de wedkantoren grote kans maken om in de top-10 te eindigen. Ook S10 wordt ingeschat op een plek in de finale, aanstaande zaterdag. Bookmakers zetten haar nummer op de negende plaats , met een kans van 1 procent om als winnaar uit de bus te komen. Ter vergelijking: Oekraïne krijgt een winkans van 49 procent en de nummer twee, Italië, 11 procent.

In deze halve finale (donderdagavond is de tweede) komt ook topfavoriet Oekraïne in actie met het nummer Stefania. Het lied is in Oekraïne uitgegroeid tot een hymne van het Oekraïense verzet tegen de Russische invasie. De verwachting is dat veel landen en tv-stemmers het land punten geven om hun steun aan Oekraïne in de oorlog met Rusland kenbaar te maken.

De Nederlandse zangeres S10 kan vanavond direct aan de bak bij de officiële opening van het Eurovisie Songfestival in Turijn. In de eerste halve finale moet S10 zeven acts voor laten gaan voordat ze het podium op mag met haar vertolking van De Diepte .

Het is voor het eerst sinds 2010 dat de Nederlandse inzending op het Songfestival in het Nederlands zingt. De laatste was Sieneke met Ik ben verliefd (sha-la-lie), een nummer dat dat de finale niet haalde. De Diepte gaat onder meer over donkere dagen en angsten waar S10 eerder mee kampte. De zangeres noemt het een ' liefdesbrief aan haar verdriet '.

De 21-jarige S10 uit Abbekerk (in de buurt van Hoorn) heet in het dagelijks leven Stien den Hollander. Ze maakt muziek met invloeden uit hiphop, rap en alternatieve pop. S10 staat bekend om haar rauwe, gevoelige nummers waarin ze regelmatig refereert aan haar mentale gezondheidsproblemen, zoals de depressies en psychoses die ze doormaakte.

Het Eurovisie Songfestival wordt gehouden in de Pala Olimpico, die in 2005 gebouwd werd voor de ijshockeywedstrijden van de Olympische Winterspelen van 2006.

In totaal kunnen er ruim 15.000 mensen in. Tijdens het Songfestival wordt dat aantal niet gehaald, omdat het podium en de zogeheten green room, de ruimte waar de artiesten na hun optreden worden opgevangen, veel plek innemen.

Overigens heet de zaal nu de Pala Alpitour, de naam van de Italiaanse sponsor. Maar die naam mag tijdens het Songfestival niet worden gebruikt.

Laura Pausini en Mika presenteren

Het Eurovisie Songfestival wordt gepresenteerd door de bekende Italiaanse zangeres Laura Pausini. Ze verkocht wereldwijd meer dan 70 miljoen albums en won een Grammy en een Golden Globe. Ook heeft Pausini ervaring met het werken voor televisie. Ze was in 2014 een coach in de Mexicaanse versie van The Voice en het jaar daarop vervulde ze die rol in Spanje.

Pausini wordt bijgestaan door de Brits-Libanese zanger Mika. Hij is vooral bekend van nummers als Grace Kelly en Relax, maar werkte ook als jurylid en coach in zowel de Franse versie van The Voice als de Italiaanse versie van X Factor. Mika had ook een eigen televisieserie in Italië, Stasera Casa Mika, die in 2017 een internationale televisieprijs won.

Het presentatietrio wordt gecompleteerd door de Italiaan Alessandro Cattelan, die vooral in eigen land bekendheid geniet. Zo was hij van van 2011 tot 2020 de presentator van de Italiaanse versie van The X Factor.

Wanneer kijken?

De eerste halve finale vandaag wordt om 21.00 uur uitgezonden op NPO 1. Een half uur daarvoor begint de voorbeschouwing. Voor de tweede halve finale op donderdag en de finale op zaterdag gelden dezelfde uitzendtijden en zender.