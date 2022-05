'Bongbong' Marcos, zoon van oud-dictator, wint Filipijnse verkiezingen

Ferdinand 'Bongbong' Marcos heeft met overmacht de verkiezingen gewonnen in de Filipijnen. Met vrijwel alle stemmen geteld staat Marcos op 30 miljoen stemmen, twee keer zo veel als zijn rivaal Leni Robredo. De officiële uitslag wordt later deze maand verwacht.

"Duizenden van jullie, vrijwilligers, groepen, politieke leiders, hebben hun lot aan ons verbonden, vanwege onze boodschap van eenheid", zei de 64-jarige Marcos in een eerste reactie. "We hebben genoeg te doen."

Eenheid

Over zijn plannen heeft de verkiezingswinnaar zich tot nog toe niet in detail uitgelaten. Bij verkiezingsdebatten en andere media-optredens liet hij verstek gaan en in Marcos' campagne stond vooral het belang van eenheid centraal. Verder heeft hij beloofd te investeren in banen en de kosten van het levensonderhoud te verlagen.

Naar verwachting zal Marcos junior in grote lijnen het beleid van de huidige president Rodrigo Duterte voortzetten. Die staat onder meer bekend om zijn keiharde antidrugsbeleid. Zijn dochter Sara Duterte, die in de campagne Marcos' running mate was, wordt volgens de voorlopige resultaten gekozen als vicepresident.

Zoon van dictator

Met 'Bongbong', een bijnaam die stamt uit de kindertijd van Ferdinand Marcos junior, keert de ooit uit de gratie gevallen familie Marcos terug op het presidentiële toneel van de Filipijnen.

Zijn vader, Ferdinand Marcos senior, leidde het land in de jaren 60, 70 en 80 op dictatoriale wijze. Hij en zijn familie stonden symbool voor corruptie, een luxe levensstijl en plundering. Het bedrag dat hiermee gemoeid zou zijn wordt geschat op 10 miljard dollar.

In 1986 werden Marcos en zijn gezin het land uitgezet, na een volksopstand vanwege frauduleus verlopen verkiezingen. De familie week uit naar de Verenigde Staten, waar Marcos senior in 1989 overleed.

Comeback

Zijn weduwe Imelda en haar kinderen mochten twee jaar later terugkeren naar de Filipijnen. Sindsdien probeert de voormalige presidentsvrouw, ook bekend om haar enorme collectie exclusieve schoenen, opnieuw aan de macht te komen. Eerst deed ze zelf een aantal keer mee met de presidentsverkiezingen, later zette ze zich in voor haar zoon Bongbong.

Over de inmiddels 92-jarige Imelda Marcos, die na haar terugkeer in de Filipijnen jarenlang lid is geweest van het Huis van Afgevaardigden, is in 2019 een documentaire gemaakt: