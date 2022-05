Jonge miljonairs zien vermogen hard groeien, eigenaar Mollie voert Quote-lijst aan

Adriaan Mol (38), oprichter van betalingsverwerker Mollie, is de rijkste jonge selfmade miljonair van Nederland. Volgens tijdschrift Quote bedraagt zijn vermogen dit jaar 3,5 miljard euro. Dat is vijf keer meer dan waar hij vorig jaar nog op werd ingeschat. Volgens Quote komt dat doordat zijn bedrijf nu veel meer geld waard is.

Quote presenteerde gisteravond in Amsterdam zijn jaarlijkse top 100 van rijkste Nederlanders onder de 40 jaar. Het gaat daarbij alleen om selfmade miljonairs, dus mensen die hun vermogen zelf hebben verdiend en dat niet hebben gekregen van bijvoorbeeld hun ouders.

De nummer twee op de lijst is Robert Vis (38) van communicatieplatform MessageBird (1,3 miljard); de 32-jarige Job van der Voort staat met 675 miljoen op de derde plek. Het bedrijf van Van der Voort, start-up Remote.com, is volgens Quote in een jaar tijd zeventien keer zoveel waard geworden. Remote helpt mensen met het inhuren van buitenlands personeel.

Slechts drie vrouwen

In de top 100 staan slechts drie vrouwen. Op de 29e plaats staat Sharon Hilgers van sieradenmerk My Jewellery (45 miljoen).

Daarna komen twee bekende Nederlanders: topmodel Doutzen Kroes staat op plek 46, gevolgd door tv-presentatrice, actrice en modeontwerpster Nikkie Plessen op 47. Hun beider vermogen wordt door Quote geschat op 28 miljoen euro.

Voor een vermelding in de lijst hebben mensen een vermogen van minimaal 13 miljoen euro nodig.