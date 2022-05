Olympisch schaatskampioene Achtereekte (32) maakt overstap naar het wielrennen

"Ik heb diep in mijn hart altijd een passie voor wielrennen gehad", aldus Achtereekte. "Ik dacht stiekem weleens: waarom ga ik dat eigenlijk niet doen? Maar ja, het schaatsen ging goed en daar lag mijn focus. Nu krijg ik alsnog de kans om me te ontwikkelen tot profrenner en daar ben ik heel dankbaar voor."

Carlijn Achtereekte maakt de overstap naar het wielrennen. Na een leven lang schaatsen, met als hoogtepunt de olympische titel op de 3.000 meter in 2018, besluit de 32-jarige Overijsselse het over een andere boeg te gooien.

Achtereekte schaatste de laatste vijf jaar voor het team van Jumbo-Visma. Binnen dezelfde organisatie stapt ze nu op de fiets.

"Dat zal wennen zijn, maar ik ga ervan uit dat ik die skills snel leer", verwacht ze. "Ik ga de kunst afkijken van mijn ploeggenoten en hoop dat ik eerst in dienst van anderen een rol kan spelen binnen het team."

Volgende maand al op het NK

In april liep haar contract bij de schaatsploeg af. Per 1 juni maakt ze officieel deel uit van de wielerploeg, maar woensdag gaat ze al mee op trainingskamp. Jumbo-Visma verwacht dat Achtereekte snel klaargestoomd is voor de grote wedstrijden. Op 25 juni doet ze in ieder geval mee aan het Nederlands kampioenschap.

"Carlijn mist weliswaar de routine van fietsen in een peloton en ook op technisch en tactisch vlak is er werk aan de winkel, maar ze bréngt onze ploeg ook veel", vindt Esra Tromp, manager van Team Jumbo-Visma Women. "Een topsportmentaliteit en ervaring met presteren op het allerhoogste niveau bijvoorbeeld."

"Ze durft keuzes te maken, ze stelt prioriteiten en weet wat ze moet doen om haar doelen te bereiken. Ze ademt topsport. Die kennis en instelling zijn waardevol voor ons team."