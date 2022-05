Vlees, groente en koffie duurder; inflatie (9,6 procent) blijft pieken

De prijzen van voedingsmiddelen als vlees en groente lopen snel op en dragen steeds meer bij aan de hoge inflatie. Voeding was in april 8,5 procent duurder dan een jaar eerder. In maart was die stijging nog 6,2 procent.

Aanvankelijk liep de inflatie vooral op door de hoge energieprijzen, maar inmiddels zijn de prijzen van veel meer producten aan het stijgen. Groenten (+12,6), vlees (+10,5), koffie, thee en cacao (+13,9) en bier (+13,2) horen inmiddels bij de grote stijgers.

Andere uitgaven die duurder worden zijn bijvoorbeeld het huren van bungalowhuisjes, klein gereedschap en meubelen.

Energieprijzen

In april werden de brandstofaccijnzen verlaagd om de pijn van de inflatie te dempen, maar dat had beperkt effect. De inflatie is in april met 9,6 procent nog altijd uitzonderlijk hoog; in maart kwam het cijfer op 9,7 procent uit.

De dure energie is nog altijd de belangrijkste veroorzaker van de hoge inflatie, maar dat effect neemt gezien de lichte prijsdaling iets af. Zonder de hogere energieprijzen zou de inflatie in april zijn uitgekomen op 4,6 procent.

Het lijkt er vooralsnog niet op dat de energieprijzen snel substantieel zullen dalen. De prijzen voor ruwe olie en gas bleven de afgelopen weken hoog, onder meer doordat steeds meer landen plannen maken om geen gas en olie meer van Rusland te kopen.

Record

Eerder werd de inflatie vastgesteld volgens de Europese berekening. Daaruit bleek al dat de inflatie in het geheel iets was teruggelopen. In de hele eurozone loopt de inflatie wel op. Die kwam uit op 7,5 procent, een nieuw record.