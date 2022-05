Een Amsterdammer zonder Indische roots is nu international van Indonesië

In 2016 had Klok nog nooit gehoord van de stad Makassar, op het eiland Sulawesi. Dat er in Indonesië überhaupt werd gevoetbald, zoals zijn zaakwaarnemer hem uitlegde, was voor hem een verrassing.

Maar PSM Makassar, middenmoter in de Indonesische Liga Satu, bleek interesse in hem te hebben. Klok wist weinig over Indonesië, maar dat de zon er flink kan schijnen was hem bekend. En na twee mislukte seizoenen in de motregen bij het Schotse Dundee FC was alleen dat al een fikse verbetering.

Dat hij zes jaar later als een van de grootste voetbalsterren van het land, inclusief een miljoen volgers op Instagram, zijn debuut voor de olympische ploeg zou maken, kon hij toen niet bevroeden.

Roots van het land

Een dag na zijn debuut voor de nationale ploeg vertelt Klok over zijn eerste stappen in Indonesië. "Het was wennen. Makassar is niet toeristisch en totaal geen westerse stad. Toch is het juist goed dat het voor mij daar begon. Ik leerde Indonesië bij de roots kennen."

Klok voetbalde in de jeugd bij het Amsterdamse Zeeburgia in een talentvol team met spelers als Adam Maher en Danzell Gravenberch. Op zijn twaalfde kwam FC Utrecht, waar hij als belofte op het middenveld de opleiding doorliep.

Maar bij Jong FC Utrecht liep hij vast. Zo soepel als het eerder ging, ging het nu niet meer. In 2014 trok hij naar Ross County in Schotland. Even speelde hij in Bulgarije bij Cherno More om vervolgens via het Engelse Oldham Athletic bij Dundee terecht te komen.

Op het oog toch spannende buitenlandse avonturen, maar het echte voetbalgeluk vond hij in Groot-Brittannië niet. Halflege stadions, reservebeurten en kritische media. Leuk was anders.