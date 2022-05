Van der Poel verwacht laatste rit in roze, met nu zware beklimming van Etna

Van der Poel denkt dat Etna te zwaar is: 'Normaal gezien raak ik roze dan kwijt' - NOS

De vierde etappe gaat over het eiland Sicilië van Avola in 172 kilometer naar de Etna. De laatste 23 kilometer gaan bergopwaarts, met een gemiddeld stijgingspercentage van zes procent.

Vier Nederlanders bij eerste acht

De Nederlanders doen het vooralsnog uitstekend in de Giro, met vier renners bij de eerste acht. Na Van der Poel volgen Tom Dumoulin (derde), Wilco Kelderman (vijfde) en Bauke Mollema (achtste). Maar met de eerste zware etappe in het vooruitzicht is de verwachting dat de verhoudingen straks anders liggen.

En ook al verwacht Van der Poel dat een van de klassementsrenners zal opstaan, zijn rol is daarmee zeker nog niet uitgespeeld. "Ik wil nog een paar keer voor de ritwinst gaan. Er zijn nog doelen genoeg."

Van der Poel won vrijdag de eerste etappe en heeft na drie etappes een voorsprong van elf seconden op Simon Yates.