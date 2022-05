Kamermeerderheid wil celstraf doodslag naar 25 jaar, coalitie verdeeld

Een krappe meerderheid van de Tweede Kamer zal vandaag voor het kabinetsvoorstel stemmen om de maximale gevangenisstraf voor doodslag te verhogen van 15 naar 25 jaar. De gedachte achter het voorstel is om het gat te verkleinen tussen de straffen voor doodslag en moord. De maximale tijdelijke straf voor moord is 30 jaar.

De politiek vindt al veel langer dat de straffen voor deze ernstige misdrijven meer met elkaar in evenwicht moeten worden gebracht. Er was wel discussie over de vraag hoe hoog die straf precies moet worden, ook binnen de coalitie.

Oppositiepartij GroenLinks heeft samen met D66, ChristenUnie en Volt een amendement op het kabinetsplan ingediend. Deze partijen vinden dat de maximale celstraf voor doodslag niet 25, maar 20 jaar moet worden. Kamerlid Joost Sneller van D66 ziet geen noodzaak voor een verdergaande strafmaatverhoging. Het huidige maximum wordt nu ook al weinig gehanteerd. "Dat geeft wel aan hoe zelden dit knelt."

Sneller wijst er verder op dat er nog niet zo lang geleden een wet is aangenomen waardoor veroordeelden minder snel in aanmerking komen voor vervroegde invrijheidstelling. Daardoor zitten ze dus al langer vast.

D66 tegen kabinetsvoorstel?

Het Kamerlid kan nog niet zeggen wat zijn fractie zal doen als het voorstel van GroenLinks het niet haalt. Het kan zijn dat D66 dan tegen het wetsvoorstel van minister Yesilgöz stemt met het maximum van 25 jaar. De fractie moet daar nog over beslissen in de wekelijkse fractievergadering.

Maar ook zonder de steun van de twee regeringspartijen kan Yesilgöz waarschijnlijk rekenen op een meerderheid. Een rondgang leert dat VVD, CDA, PVV, JA21, SGP, Groep Van Haga, BBB en de Groep Den Haan in ieder geval de wetswijziging zullen steunen. Dat zijn 76 van de 150 zetels.

Forum voor Democratie twijfelt nog. Als die partij het kabinetsvoorstel steunt, is er een meerderheid van 81 zetels. Na de Tweede Kamer moet ook nog de Eerste Kamer ermee instemmen.

Hümeyra

Een van de aanleidingen om de maximale celstraf voor doodslag te verhogen was de rechtszaak tegen Bekir E. Hij schoot zijn 16-jarige ex-vriendin Hümeyra dood in Rotterdam, nadat hij haar langdurig had gestalkt.

Aanvankelijk kon hij alleen veroordeeld worden voor doodslag, omdat een vooropgezet plan niet bewezen kon worden. De straf die de rechtbank hem oplegde, 14 jaar cel en tbs, vonden veel mensen veel te laag. Ook de rechter riep de politiek op om iets te doen tegen het grote verschil in straf tussen doodslag en moord.

Uiteindelijk achtte het gerechtshof in hoger beroep moord wel bewezen en kreeg Bekir E. 20 jaar cel met tbs.