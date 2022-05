Yoon beëdigd als president Zuid-Korea, wil strenger zijn tegen Noord-Korea

De conservatieve Yoon Suk-yeol is tijdens een grote ceremonie beëdigd als president van Zuid-Korea. Yoon won in maart de presidentsverkiezingen nipt van Lee Jae-myung, die namens de regeringspartij meedeed.

Bij de ceremonie waren de Chinese vicepresident Wang Qishan en de voormalige premier Yukio Hatoyama van Japan aanwezig. Ook de echtgenoot van de Amerikaanse vicepresident Kamala Harris was bij de plechtigheden aanwezig.

De nieuwe president zei in zijn toespraak zich veel harder te willen opstellen tegen buurland Noord-Korea dan zijn voorganger Moon Jae-in. Het stalinistische regime van Noord-Korea heeft dit jaar al vijftien rakettesten uitgevoerd. Die worden gezien als een provocatie door de leider Kim- Jong-un.

Economie ook belangrijk thema

Yoon noemt het nucleaire wapenprogramma van Noord-Korea een bedreiging, maar zegt dat hij ook bereid is om te praten met het buurland. Hij wil de economie van Noord-Korea helpen als dat land afstand wil doen van nucleaire wapens.

De 61-jarige president heeft naast Noord-Korea nog een belangrijk thema. In de nasleep van de coronapandemie heeft het land te maken met stijgende kosten en een hoge inflatie. Ook is er grote inkomensongelijkheid tussen inwoners. Daarnaast hebben veel Zuid-Koreanen hoge schulden.

Yoon is geen ervaren politicus. Hij zal namens de People Power Party (PPP) het land de komende vijf jaar leiden. Voor hij zijn intrede deed in de politiek, was hij een prominent openbaar aanklager in Zuid-Korea. Hij speelde een belangrijke rol in de veroordeling van voormalig president Park Geun-Hye, die een celstraf kreeg vanwege corruptie.