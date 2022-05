Halsema 'bedolven onder bedreigingen' om verplaatsing huldiging Ajax

De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt dat ze "bedolven is onder bedreigingen" nadat de gemeente bekend had gemaakt dat een eventuele huldiging van Ajax in het stadion plaats zal vinden en niet op het Museumplein.

"Sinds wij dit bericht naar buiten hebben gebracht ben ik persoonlijk bedolven onder bedreigingen en gescheld", schrijft Halsema op haar Instagram-pagina. "Daar reageer ik zelden op. Nu wil ik wel dringend vragen: hou je in!"

Ze zegt dat de gemeente "talloze bedrijven" heeft gebeld om de huldiging toch op het plein te laten plaatsvinden. Maar door het tekort aan beveiligingspersoneel "en tot groot chagrijn hebben we samen met Ajax moeten besluiten dat we de huldiging niet veilig konden organiseren".

"Ik ben ook voor het groots vieren van sportieve successen." Ze zegt de teleurstelling te begrijpen en hoopt dat Ajax volgend jaar weer op het Museumplein staat. "Maar houd het beschaafd en vriendelijk, beschadig onze stad en vooral onze club niet."