Tientallen doden bij rellen in gevangenis Ecuador

Bij rellen tussen rivaliserende bendes in een gevangenis in Ecuador zijn zeker 43 gedetineerden om het leven gekomen. De meeste slachtoffers zijn door messteken omgekomen.

De rellen braken uit in de Bellavista-gevangenis in het centraal gelegen Santo Domingo, dat zo'n 150 kilometer ten westen van hoofdstad Quito ligt. Volgens de autoriteiten braken de rellen uit nadat een bendeleider was overgeplaatst naar de gevangenis in Santo Domingo.

Zo'n 220 gevangenen wisten te ontsnappen. Naar meer dan honderd van hen wordt nog gezocht, zegt minister Carrillo van Binnenlandse Zaken.

Vorig jaar meer dan 300 doden

In het Zuid-Amerikaanse land zijn gevangenisrellen niet ongewoon. Volgens de overheid ontstaan die geweldsuitbraken tussen verschillende bendes die controle willen krijgen over grondgebieden en routes om drugs te verhandelen.

Vorig jaar zijn meer dan 300 gevangenen om het leven gekomen bij geweld in gevangenissen. Alleen al na rellen in een gevangenis in Guayaquil, de grootste stad van het land, vielen in september vorig jaar 116 doden.

Meer dan 35.000 criminelen zitten vast in de verschillende gevangenissen in Ecuador. Die zijn vaak overbevolkt. In veel gevallen zitten er 15 procent meer gevangenen vast dan waar capaciteit voor is.

De conservatieve president Lasso heeft beloofd om het aantal geweldsuitbraken in gevangenissen terug te dringen. Dat wil hij doen door politieke en sociale hervormingen door te voeren en door gedetineerden vervroegd vrij te laten.