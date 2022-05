Diversiteitsprijzen voor Splinter Chabot en NOS-podcast

In Amsterdam zijn voor de vierde keer de diversiteitsprijzen van het blad Winq Magazine uitgereikt. Splinter Chabot, Sylvana Simons, Thorn de Vries, Mandy Woelkens en de NOS-podcast De Schaduwspits kregen een Winq Diversity Award in theater Tuschinski.

De Winq Culture Award ging naar Splinter Chabot, die volgens de jury met zijn debuutroman Confettiregen "duizenden mensen wist te raken en te inspireren".

De Winq Ally Award was voor Bij1-partijleider Sylvana Simons, die over zichzelf zegt: "De rechten van queer mensen zijn mensenrechten. Als politicus neem ik de queergemeenschap daarom mee bij elke afweging die ik maak."

De Winq Media Award ging naar journalisten Winfried Baijens, Rivkah op het Veld en Jeroen Gortworst. Zij zijn de makers van de NOS-podcast De Schaduwspits en onderzochten waarom Nederland nog altijd geen enkele openlijk homoseksuele actieve profvoetballer kent.

De Winq Inspiration Award was voor acteur Thorn de Vries en Mandy Woelkens, presentator en hoofdredacteur van LINDA.meiden. Ze ontvingen de prijs onder meer voor hun boek FAQ Gender, waarin ze veelgestelde vragen over gender beantwoorden en voor hun populaire podcast CoupleGoals, waarin ze in gesprek gaan met geliefden over hun relatie