Ervaringsdeskundige De Graafschap start 23ste play-offs-deelname met gelijkspel

De Graafschap is de play-offs om promotie/degradatie met een gelijkspel begonnen. De Doetinchemmers kwamen op de Vijverberg niet verder dan 1-1 tegen FC Eindhoven. Vrijdag volgt de return in Eindhoven.

Eindhoven eindigde in de competitie als derde, maar hield aan de twee ontmoetingen met nummer negen De Graafschap maar één punt over.

Nu waren de Eindhovenaren, die in 1977 voor het laatst op het hoogste niveau speelden, voor rust oppermachtig. Joey Sleegers benutte een penalty na hands van Jeffry Fortes (0-1) en was ook dicht bij de 0-2.

De Graafschap ontwaakte pas na een uur. Na missers van Giovanni Korte en Sam Hendriks, bracht invaller Danzell Gravenberch de thuisploeg langszij uit een strafschop (hands Jort van der Sande).

Recordhouder

Het is de 23ste keer dat De Graafschap probeert om via de nacompetitie naar de eredivisie te promoveren, de club is daarmee recordhouder. VVV-Venlo is met twintig deelnames de nummer twee op de lijst. Zes van de 23 keer promoveerde De Graafschap via de play-offs.

Dinsdag staan de overige twee wedstrijden in de play-offs om promotie/degradatie op het programma. NAC Breda (nummer acht in de reguliere competitie) ontvangt ADO Den Haag (nummer vier) en Excelsior (nummer zes) krijgt Roda JC (nummer vijf) op bezoek.