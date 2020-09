Alaphilippe verliest geel na aannemen bidon, Yates nieuwe leider

Julian Alaphilippe voor de start van de derde etappe van de Tour de France - EPA

Julian Alaphilippe is de leiding in het algemeen klassement van de Tour de France kwijtgeraakt. De Fransman zou een bidon hebben aangenomen op zeventien kilometer voor de finish. De regels schrijven voor dat het niet meer is toegestaan om binnen twintig kilometer van de finish nog eten aan te nemen. Kijk hieronder naar het moment:

Tijdstraf: Alaphilippe neemt bidon aan in laatste 20 kilometer - NOS

Hij kreeg een tijdstraf opgelegd van twintig seconden waardoor Adam Yates naar het podium werd geroepen en de gele trui mocht aantrekken. Alaphilippe staat nu zestiende op zestien seconden van de nieuwe leider. Jumbo-Visma-renner Primoz Roglic is tweede, op 3 seconden, Tom Dumoulin steeg naar de zesde plek. Yates reageerde verbaasd toen hij naar het podium mocht om de gele trui op te halen. "Zo had ik me het pakken van de gele trui niet voorgesteld. Ik weet niet eens precies wat er met Julian (Alaphilippe, red.) is gebeurd."

Yates verbaasd: 'Zo had ik me het pakken van de gele trui niet voorgesteld' - NOS

De 28-jarige Brit kreeg één keer eerder de gele trui toegewezen in de Tour, maar droeg 'm nooit. In 2016 legde Chris Froome in de twaalfde etappe een gedeelte van de Mont Ventoux rennend zonder fiets af, waardoor hij anderhalve minuut verloor en Yates de nieuwe leider leek te worden. De jury besloot echter in te grijpen en Froome dezelfde tijd te geven als etappewinnaar Thomas De Gendt. Daardoor behield Froome toch de gele trui.