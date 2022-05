Mariken Heitman wint met roman Wormmaan Libris Literatuurprijs

Schrijfster Mariken Heitman heeft met haar boek Wormmaan de Libris Literatuurprijs 2022 gewonnen. Dat maakte juryvoorzitter Ahmed Aboutaleb zojuist bekend in Nieuwsuur. De jury roemt Heitman vanwege haar "groot intellect, literair meesterschap en de moed om niet te kiezen voor een conventionele vertelling." Het boek Wormmaan gaat over hoofdpersoon Elke. Er staan twee thema's centraal die Heitman met elkaar weet te verbinden. Het gaat over de start en de ontwikkeling van de landbouw, daarnaast gaat het boek over identiteit, in het bijzonder genderidentiteit. De hoofdpersoon houdt zich bezig met veredelen van gewassen. Ze vergelijkt dit proces met de socialisatie van mensen. In het boek wil ze een eeuwenoude erwt in ere herstellen om zo de 'veredeling' ongedaan te maken. Ze wil af van de 'ideale erwt' die aan de regels van de samenleving moet voldoen. Bekijk hier de beelden van de uitreiking en de speech van winnaar Mariken Heitman:

Uitreiking Libris - NOS

De Libris Literatuurprijs wordt sinds 1994 jaarlijks uitgereikt. Een jury kiest de winnaar. De jury bestaat dit jaar naast voorzitter Aboutaleb uit Katja de Bruin, chef boekenredactie VPRO Gids, Femke Essink, neerlandicus en literair criticus voor De Groene Amsterdammer, Alicja Gescinska, filosofe, schrijfster en Theo Hakkert, literair journalist/recensent, voor o.a. Tubantia. Eerdere winnaars zijn onder andere Harry Mulisch, Arthur Japin, Arnon Grunberg en Connie Palmen.

Wormmaan is pas de tweede roman van Heitman, die van huis uit bioloog is. De kennis van Heitman is via hoofdpersoon Elke, die zaden verrijkt, ook terug te lezen in het boek. De lezer leert onder andere over zaden, gewassen en grond. Een makkelijk weg te lezen boek is het niet, zegt ook de jury: "Als lezer word je niet behaagd maar uitgedaagd om de hersenen te laten kraken: de roman is filosofisch, zonder nodeloos zwaarwichtig te zijn"