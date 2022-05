Ook op Dag van de Overwinning (kleine) protesten in Rusland

Op de dag dat Rusland de overwinning van de Sovjet-Unie op nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog viert, vinden er nieuwe protesten plaats van Russen die tegen de oorlog in Oekraïne zijn. Met name een actie van twee Russische journalisten valt op.

Jegor Poljakov en Aleksandra Mirosjnikova werkten tot vandaag voor de regeringsgezinde nieuwssite Lenta.ru. Vanochtend verschenen op die site zo'n twintig artikelen die Poetin en de oorlog in Oekraïne sterk veroordelen. "Vladimir Poetin is een sneue, paranoïde dictator geworden", "Rusland laat de lichamen van zijn soldaten achter in Oekraïne" en "Een falende economie is makkelijker te verdoezelen met een oorlog", viel er te lezen.

Bij alle artikelen stond de disclaimer dat de teksten niet waren goedgekeurd door de chefs van de site en dat bezoekers vooral een screenshot moesten maken. Twintig minuten later waren de artikelen al van de site verdwenen. Maar de teksten zijn wel gearchiveerd.

Politiek asiel

Tegen de onafhankelijke Russische nieuwssite The Insider, gevestigd in Letland, zeggen Poljakov en Mirosjnikova dat hun actie "het enige juiste was om te doen". In een van de door hen gepubliceerde artikelen staat dat ze op zoek zijn naar werk, advocaten en eventueel ook politiek asiel. De twee zeggen ook dat ze op dit moment niet in Rusland zijn.