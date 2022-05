Protesten in Sri Lanka gaan over meer dan de economie

Hoewel premier Mahinda Rajapaksa vandaag is afgetreden, gaan de protesten in Sri Lanka door. Betogers eisen dat ook zijn broer, president Gotabaya Rajapaksa, opstapt. En niet alleen vanwege de zware economische crisis in het land. Gotabaya Rajapaksa wordt ook beschuldigd van mensenrechtenschendingen. Hij zou misbruik hebben gemaakt van een omstreden anti-terrorismewet, vooral na de Paasaanslagen in 2019 en rond het einde van de burgeroorlog tegen de Tamil Tijgers in 2009. Gemarteld Nihal Serasinghe kan hierover meepraten. In 2007, toen hij journalist bij een vakbondsblad was en activist tegen de burgeroorlog, werd hij ontvoerd door wat hij beschrijft als een "ongeïdentificeerde gewapende groep". Deze overhandigde hem na twee dagen aan de TID, de terrorisme-afdeling van de politie. Gedurende die twee dagen werd hij hevig gemarteld, zonder dat hem werd verteld waarom.



"Ze bonden plastic zakken met benzine rond mijn hoofd totdat ik bijna stikte en bewusteloos raakte. Mijn handen en benen werden vastgebonden en zo werd ik over harde grond gesleept. Ik werd geslagen met harde pijpen." Eenmaal bij de politie werd hij gedwongen een bekentenis te ondertekenen, die later tegen hem werd gebruikt in de rechtbank. Toen pas kreeg hij te horen dat hij werd vastgehouden onder de Prevention of Terrorism Act (PTA). Hij zat nog ruim zeven jaar in de gevangenis, voordat hij werd vrijgelaten.

Quote Pas als hun wonden zijn geheeld, mogen ze hun familie en advocaat zien. Advocaat K.S. Ratnavale

Mahinda Rajapaksa was destijds president en zijn broer Gotabaya de hoogste ambtenaar van het ministerie van Defensie. In die hoedanigheid was hij de baas van het leger en politie. Volgens het militaire hoofd van het leger voerde Gotabaya persoonlijk een speciale legereenheid aan waarmee critici zoals journalisten werden aangepakt, en het soms niet overleefden. Op basis van de PTA mogen verdachten van terrorisme lange tijd zonder proces worden vastgehouden. Advocaat K.S. Ratnavale, die meer dan honderd mensen verdedigde die vanwege de wet werden opgepakt, zegt dat marteling zoals Serasinghe die beschrijft vaak voorkomt. "Meestal worden de slachtoffers eerst meegenomen naar geheime locaties. Pas als hun wonden zijn geheeld, na een paar maanden, mogen ze hun familie en advocaat zien." Ook is het volgens hem niet ongebruikelijk dat de wet wordt misbruikt. "Meerdere schrijvers zijn gearresteerd onder deze wet. Mensen die een mening hebben die tegen het beleid van de regering is. Dat heeft niets met nationale veiligheid te maken. De wet wordt gebruikt naar gelang de grillen van de regering."

Human Rights Watch concludeerde in een rapport in februari dat de wet stelselmatig is ingezet tegen minderheden als Tamils en moslims en critici als advocaten, journalisten en politici uit de oppositie. De EU vroeg Sri Lanka vorig jaar de mensenrechtensituatie te verbeteren, als het land nog langer wil profiteren van speciale handelsvoordelen voor ontwikkelingslanden. Daarop werd de wet in februari gewijzigd, maar volgens de VN onvoldoende om te voldoen aan toezeggingen over internationale mensenrechten.

De demonstranten benadrukken eensgezind te zijn in hun kritiek op de president. Bij de protesten in Colombo, die al weken gaande zijn, hangen posters waarop vier handen elkaar vasthouden, met op elk het symbool van een andere religieuze groep in het land.

Colombo - AFP