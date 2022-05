Hake volgt Van Wonderen op bij Go Ahead Eagles

René Hake is vanaf volgend seizoen de coach van Go Ahead Eagles. De 50-jarige Drent tekent voor drie jaar en is de opvolger van Kees van Wonderen, die naar sc Heerenveen vertrekt.

Hake werd in maart ontslagen door FC Utrecht, waar hij anderhalf jaar hoofdtrainer was. Eerder stond hij bij FC Emmen, FC Twente en SC Cambuur aan het roer.

"Clubs die in de kern vergelijkbaar zijn met Go Ahead Eagles", vertelt Hake op de website van de club uit Deventer. "Clubs ook waar ik met veel plezier heb gewerkt, mede door de sfeer eromheen. Supporters die meeleven en betrokken zijn is iets wat ik ook bij Go Ahead Eagles kan verwachten."

Go Ahead Eagles vierde dit seizoen zijn rentree in de eredivisie en deed dit met verve. De club staat momenteel op de elfde plaats en heeft met nog twee speelronden te gaan nog kans op deelname aan de play-offs voor Europees voetbal.