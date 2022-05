Labour-leider belooft af te treden als politie hem coronaboete geeft

De leider van de Britse Labour-partij, Keir Starmer, zegt af te treden als hij van de politie een boete krijgt voor het schenden van de coronaregels. "Ik geloof in eer, integriteit en in het principe dat de makers van de wetten zich ook aan de wet dienen te houden", zei hij in een persconferentie. "Als de politie me een boete geeft, doe ik vanzelfsprekend het juiste en vertrek ik."

Afgelopen vrijdag werd bekend dat de Britse politie onderzoek doet naar een mogelijke overtreding van de coronaregels door de oppositieleider. Vorig jaar doken beelden op van Starmer die in het voorjaar - toen er een strenge lockdown van kracht was - in zijn kantoor in Durham bier drinkt met partijgenoten. Politieke tegenstanders leggen het uit als een feest, maar hij heeft zelf altijd volgehouden dat ze aan het werk waren en even stopten om curry te eten en wat te drinken.

De politie concludeerde al eens dat er geen regels werden overtreden door de sociaaldemocraat, maar startte het onderzoek afgelopen week alsnog nadat er nieuwe informatie was binnengekomen. Starmer zei toen al, net als vandaag, dat er wat hem betreft geen sprake was van een overtreding.

Conservatieven: Starmer is hypocriet

"Ik heb een principiële beslissing genomen waar ik achter blijf staan: als je de wet opstelt, moet je ook de wet respecteren. Als je dus in overtreding blijkt te zijn van diezelfde wet, dan moet je aftreden", zei Starmer. "Dit is een principiële zaak voor me. Het gaat over wie ik ben en waar ik voor sta. Niet alle politici zijn hetzelfde, ik ben anders."

De Labour-leider ligt onder vuur vanwege de beelden van hem en zijn partijgenoten met een biertje. Conservatieven beschuldigen hem van hypocrisie omdat hij fel oordeelde over de lockdownfeestjes in premier Johnsons ambtswoning 10 Downing Street. Hij drong aan op het aftreden van de Britse premier Johnson en minister van Financiën Sunak nadat zij een coronaboete hadden gekregen, maar zij weigerden af te treden.

"Het idee dat ik dan terloops de regels ga breken, is gewoon onjuist. Eerlijk gezegd geloof ik ook niet dat de mensen die mij beschuldigen hier zelf iets van geloven. Ze proberen het publiek te voeden met cynisme, ze willen laten geloven dat alle politici hetzelfde zijn", zei Starmer, die daarmee weinig verhuld zijn kritiek op Johnson en Sunak herhaalde.