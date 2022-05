Van de Zandschulp zet Korda soepel opzij bij debuut op masterstoernooi Rome

Botic van de Zandschulp is bij zijn debuut op het masterstoernooi in Rome soepel doorgedrongen tot de tweede ronde. Hij was op het Italiaanse gravel de Amerikaan Sebastian Korda met 6-4, 6-1 de baas. De Nederlander was in 1 uur en 23 minuten klaar met Korda.

De eerste set ging voor de hoogst genoteerde Nederlander op de wereldranglijst (ATP-32) van een leien dakje. Hij won op zijn opslag de eerste elf punten en brak Korda, die twee plekken hoger staat, op 2-2. De Amerikaan kreeg op 4-3 weliswaar twee breekkansen, maar die werkte Van de Zandschulp vakkundig weg.

De Veenendaler, die vorige maand op het gravel in Monte Carlo nog in de eerste ronde voor Korda het hoofd boog, had een set later de buit dankzij drie breaks rap binnen. In de volgende ronde treft Van de Zandschulp de Noor Casper Ruud, de nummer tien van de wereld, die hij versloeg op de US Open en het ATP-toernooi van München.

Nog een Nederlander

Naast Van de Zandschulp komt ook Tallon Griekspoor in actie op het masterstoernooi in Rome. De Nederlander, nummer 57 van de wereld, wist zich via het kwalificatietoernooi te plaatsen voor het hoofdtoernooi.

Mocht Griekspoor de eerste ronde van de Argentijn Sebastian Baez (ook een qualifier) winnen, dan treft hij de als tweede geplaatste Alexander Zverev. De Duitser verloor zondag in de finale van het ATP-toernooi in Madrid van het jonge Spaanse talent Carlos Alcaraz.

De 19-jarige Alcaraz heeft zich geblesseerd afgemeld voor het masterstoernooi in Rome.