PSV'er Baumgartl aan tumor geopereerd na routinecontrole: 'Erg dankbaar'

Timo Baumgartl komt dit voetbalseizoen niet meer aan spelen toe. Bij de Duitse verdediger van PSV, die door de Eindhovenaren verhuurd is aan Union Berlin, is tijdens een routinecontrole een tumor in zijn teelbal ontdekt.

De tumor is daarna meteen verwijderd, de 26-jarige Baumgartl zal de komende periode door middel van preventieve vervolgbehandelingen verder herstellen.

"Gelukkig doe ik al een aantal jaren aan preventieve zorg. Ik ben erg dankbaar voor de snelle, duidelijke diagnose en voor de succesvolle operatie die sindsdien heeft plaatsgevonden", vertelt Baumgartl op de website van PSV.

Baumgartl speelde dit seizoen op huurbasis voor het Duitse Union Berlin 25 wedstrijden in de Bundesliga, waarin Union momenteel de zesde plaats bezet. Hij heeft bij PSV nog een contract tot en met medio 2024.