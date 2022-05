Feyenoord teleurgesteld met 3.000 finalekaarten: 'Affiche verdient groter podium'

De kans dat de Arena Kombëtare op 25 mei kolkt zoals De Kuip in Rotterdam, is niet heel groot. Het grootste deel van het legioen zal de Conference League-finale tegen AS Roma op de televisie moeten kijken.

De UEFA stelt 6.000 finalekaarten beschikbaar voor de finale, waarvan de helft voor fans van de Rotterdamse club. Tot ontstemming van Feyenoord.

"Allereerst: Feyenoord is teleurgesteld over het beperkte aantal kaarten dat voor deze historische wedstrijd beschikbaar is voor supporters van beide finalisten. Een mooi affiche als AS Roma-Feyenoord had in onze ogen een groter podium verdiend met tienduizenden toeschouwers van beide clubs."

21.690 plekken, 3.000 'gratis' kaarten

In het stadion is ruimte voor 21.690 toeschouwers. Slechts 3.000 uitverkorenen zullen gemakkelijk een stoeltje kunnen bemachtigen in de Arena Kombëtare in Tirana, waar woensdag 25 mei om 21.00 uur de finale plaatsvindt.