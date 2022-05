Advocaat verdachte in Ruinerwold-zaak wraakt rechtbank

Yehudi Moszkowicz, de advocaat van Ruinerwold-verdachte Josef B., heeft de rechtbank in Assen gewraakt. Hij stelt dat een van de drie rechters vooringenomen is geweest in de vraagstelling aan zijn cliënt.

De 61-jarige Oostenrijker staat terecht omdat hij volgens het Openbaar Ministerie medeverantwoordelijk was voor de vrijheidsberoving en mishandeling van zes kinderen. De kinderen woonden samen met B. en hun vader Gerrit Jan van D. op een afgelegen boerderij. Daar zou de vader zijn eigen geloof hebben gepredikt.

Van D. zou degene zijn geweest die de kinderen van hun vrijheid beroofde en mishandelde. Doordat B. de vader hielp door panden te huren en boodschappen te brengen naar het gezin, zou hij de situatie hebben laten bestaan.

Vooringenomen

In de vraag, die een van de rechters aan B. stelde, leek ze volgens de advocaat te constateren dat de zes kinderen van het gezin niet vrij waren om te gaan en staan waar ze wilden. De kinderen waren nooit door Van D. ingeschreven bij de burgerlijke stand. "Ze konden niet weg, want ze hadden geen papieren", zei de rechter. Hieruit blijkt volgens Moszkowicz dat de rechter een mening heeft en niet objectief is.

B. wilde vandaag geen enkele vraag beantwoorden, maar de rechters hebben het wel een paar keer geprobeerd, schrijft RTV Drenthe. De vraag die de rechter stelde over wat hij vond van de situatie waarin de kinderen zaten kwam volgens de rechter zelf "recht uit haar hart".

Het wrakingsverzoek houdt in dat is verzocht om de rechters te vervangen. Dat betekent ook dat de rechtbank voorlopig niet verder kan met de zaak. Een wrakingskamer, bestaande uit drie andere rechters, buigt zich nu over het verzoek. De wrakingskamer moet beoordelen of de rechtbank inderdaad vooringenomen is geweest. Of dat vandaag lukt, is niet bekend.

Geïsoleerd

Het gezin leefde jarenlang geïsoleerd op een boerderij in Ruinerwold. Het gezin werd in oktober 2019 ontdekt nadat een van de kinderen hulp haalde in het dorp. De agenten troffen nog eens vijf jongvolwassenen aan in een niet afgesloten verborgen ruimte.

Van D. zat vast van oktober 2019 tot begin maart vorig jaar. Hij werd verdacht van onder meer vrijheidsberoving en mishandeling van zijn negen kinderen en van seksueel misbruik van enkelen van hen. Hij is nooit veroordeeld. De strafzaak werd stopgezet omdat Van D. als gevolg van een hersenbloeding niet in staat was om terecht te staan. Hij kwam vrij en woont inmiddels, gescheiden van zijn kinderen, in een instelling.