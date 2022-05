KNVB over VAR-moment Feyenoord-PSV: 'Het was géén strafschop'

Het was géén penalty. Dat zegt de KNVB over de strafschop die scheidsrechter Serdar Gözübüyük zondag diep in blessuretijd toekende aan Feyenoord in de topper tegen PSV. Cyriel Dessers schoot de penalty binnen en bracht de (eind)stand op 2-2, wat grote invloed had op PSV's strijd met Ajax om de landstitel. De KNVB evalueerde het VAR-moment maandag met de betrokkenen in Zeist. "Ook wij zijn van mening dat het geen penalty had moeten zijn en dat de VAR had moeten ingrijpen", zegt de KNVB. "De arbitrage blijft mensenwerk met beslissingen onder grote druk", benadrukt de bond. Fouten worden volgens de KNVB helaas gemaakt, maar worden nu uitvergroot in deze beslissende fase van de competitie. De KNVB laat weten de gegeven strafschop "heel vervelend" te vinden voor PSV.

Wat gebeurde er precies in De Kuip? Gözübüyük zag een handsbal van PSV'er Mauro Junior en gaf een strafschop. Goed gezien, oordeelden de videoscheidsrechters in Zeist. Of in ieder geval niet slecht genoeg gezien om met behulp van het scherm langs de lijn de beslissing te heroverwegen. PSV was woest. "Schandalig", zei trainer Roger Schmidt na afloop. Ook Feyenoord-trainer Arne Slot gaf toe dat de bal niet op de stip had gemoeten. De overwegingen van de scheidsrechter en de VAR blijven onduidelijk. Niemand van de arbitrage verscheen na afloop voor de camera om opheldering te geven en ook een dag later zijn ze dat niet van plan.