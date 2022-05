Tekort aan beveiligers zet streep door huldiging Ajax op Museumplein, Halsema 'bedreigd'

"Zowel de Amsterdamse driehoek (gemeente, Openbaar Ministerie, politie) als Ajax hadden de huldiging liever opnieuw georganiseerd op het Museumplein, zeker na het geslaagde evenement in 2019 en het verdwijnen van de coronamaatregelen", valt te lezen in een verklaring van de gemeente.

Tegen Heerenveen kunnen de Amsterdammers woensdag voor de 36ste keer kampioen worden. Bij een overwinning is de ploeg van trainer Erik ten Hag niet meer in te halen door achtervolger PSV.

Mocht Ajax woensdag landskampioen worden, dan vindt de huldiging van de spelers en staf na de thuiswedstrijd tegen Heerenveen plaats in de Johan Cruijff Arena. Vanwege het landelijke tekort aan beveiligers is een huldiging op het Museumplein niet mogelijk, zo meldt de gemeente Amsterdam.

Beluister de NOS Voetbalpodcast

In de NOS Voetbalpodcast bespreken onze voetbalcommentatoren de actuele zaken in de voetbalwereld. De meest recente podcast is hier te beluisteren. Wil je geen enkele aflevering meer missen? Abonneer je dan via je favoriete podcast-app.