België wil verbod op gokreclames: 'Gokken is het nieuwe roken'

De Belgische regering is van plan bijna alle vormen van gokreclames te verbieden. "Gokken is het nieuwe roken en iedereen is het er ook over eens dat tabaksreclame er beter niet meer is", zegt minister van Justitie Van Quickenborne. Tijdens de coronapandemie is het aantal gokkers volgens de minister fors gestegen. Onder jongeren zou het gaan om een stijging van 43 procent. Van Quickenborne: "Achter die cijfers gaat heel wat leed schuil." Op basis van internationaal onderzoek stelt hij dat zo'n 40 procent van de winst van gokbedrijven afkomstig is van mensen met een gokverslaving. Wel uitzonderingen Als het plan wordt goedgekeurd, verdwijnt voor het einde van dit jaar het leeuwendeel van de gokadvertenties in België. Kansspelondernemingen mogen dan niet meer reclame maken op tv, radio, in kranten of via sociale media. Voor lopende publiciteitscontracten geldt een overgangsregel tot oktober 2023, schrijft de VRT. Er zijn nog meer uitzonderingen. Zo mogen bedrijven nog wel op hun eigen website of bijvoorbeeld binnen een casino gokken promoten. Ook mensen die op internet gericht zoeken naar kansspelen kunnen uiteindelijk nog advertenties te zien krijgen. Voor gokbedrijven die sportclubs sponsoren komt er een overgangsregeling. Tot 2025 mogen alleen de namen of logo's van deze bedrijven op shirts of in het stadion te zien zijn.

Correspondent Sander van Hoorn: discussie lijkt voorbij "Gokadvertenties zijn in België heel erg gericht op sport, dus op het afsluiten van weddenschappen. Dat is een van de redenen waarom behalve de goksector ook de sportsector zich zorgen maakt over dit wetsvoorstel. Regeringspartij MR is om die reden tegen. Volgens deze fractie zal het de sportsector qua financiering enorm onder druk zetten. Maar justitieminister Van Quickenborne lijkt die discussie al voorbij te zijn. Hij benadrukt dat mensen door gokken echt in de problemen komen. Het middel is volgens hem veel minder erg dan de kwaal. Bovendien hebben zes bevoegde ministers het plan al goedgekeurd. Regeringspartij MR heeft geen bevoegde ministers geleverd en kan daarom het wetvoorstel niet tegenhouden."