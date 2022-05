Oranje onder 17 plaatst zich voor halve finale EK en is dicht bij eerste WK-deelname

De vrouwen van Oranje onder 17 zijn door op het EK in Bosnië en Herzegovina. Een 1-1 gelijkspel tegen Denemarken was net genoeg voor een plek bij de laatste vier. Spanje of Frankrijk is op 12 mei in de halve finale de tegenstander.

Daardoor heeft Oranje ook een goede kans om zich voor het eerst in de geschiedenis voor het WK onder 17 te plaatsen. De beste drie ploegen van het EK kwalificeren zich voor het WK in India.

Nederland had het in de eerste helft het beste van het spel, dwong flink wat kansen af, maar kwam toch op achterstand. De Deense middenvelder Alma Aagard werd na een half uur spelen even uit het oog verloren, waarna ze keurig binnenkopte.