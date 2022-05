'Nederlandse strijder omgekomen in Oekraïne'

In Oekraïne is voor zover bekend voor het eerst sinds de start van de oorlog in het Oost-Europese land een Nederlandse strijder omgekomen. Dat schrijft De Telegraaf op basis van "een vertegenwoordiger" van de familie en een inmiddels verwijderd bericht op sociale media van de dochter van het slachtoffer.

Het zou gaan om de 55-jarige Ron Vogelaar, die diende in het vreemdelingenlegioen van het Oekraïense leger. De familie van Vogelaar wil desgevraagd tegenover de NOS geen reactie geven op het bericht.

Artillerievuur

Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt de dood van de man niet te kunnen bevestigen. Een woordvoerder laat weten dat een formele verklaring van het overlijden nodig is, inclusief het tijdstip van overlijden. "In een oorlogssituatie is het moeilijk te zeggen of die er ooit komt."

Vogelaar zou vorige week woensdag zijn omgekomen door artillerievuur in de buurt van Molodova, ten oosten van de stad Charkov. In het bericht op sociale media schreef zijn dochter volgens De Telegraaf: "Hij was gelukkig en hij voelde dat hij op de juiste plek was. Zijn commandant zei: 'Hij is gestorven als een held'."