Waterpeil in IJsselmeer verhoogd vanwege droogte

Rijkswaterstaat verhoogt het waterpeil van het IJsselmeer met een paar centimeter vanwege de droogte. Waterwinbedrijven en de waterschappen kunnen daardoor water uit het meer aanvoeren als dat nodig is, schrijft Omroep Flevoland.

Het heeft sinds begin maart in het grootste deel van Nederland niet of nauwelijks geregend. Het neerslagtekort is op dit moment op een niveau dat maar eens in de twintig jaar voorkomt.

Boerenbelangenvereniging ZLTO luidde vorige week de noodklok vanwege het droge voorjaar. Omdat er geen regen valt dreigen oogsten te mislukken, wat kan leiden tot prijsstijgingen. Ook werd in delen van Brabant een sproeiverbod ingesteld voor boeren.

De komende twee weken wordt het opnieuw warmer, terwijl de neerslag uitblijft. Het waterpeil in de grote rivieren is laag voor de tijd van het jaar en daalt naar verwachting verder, aldus de droogtemonitor van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling.