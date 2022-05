Premier Sri Lanka dient ontslag in, ook uitgaansverbod na rellen

Eerder vandaag bestormden aanhangers van de broers een kamp van anti-regeringsbetogers in het centrum van de hoofdstad Colombo. Ze sloegen met knuppels en ijzeren staven in op vreedzame demonstranten en raakten slaags met de politie.

In een reactie op de rellen zijn militairen in het centrum van Colombo gestationeerd en geldt in het hele land een uitgaansverbod. Afgelopen vrijdag werd al de noodtoestand afgekondigd, waardoor het leger verregaande bevoegdheden kreeg om mensen aan te houden en vast te zetten. In reactie hadden de vakbonden dagelijkse protesten aangekondigd.

Sri Lanka verkeert in de ernstigste crisis in decennia. De koers van de nationale munt is gekelderd en er is geen geld om brandstof, voedsel en medicijnen te importeren. Het land heeft het Internationaal Monetair Fonds om financiële steun gevraagd.