'Ook mensen met beperking moeten makkelijk biertje kunnen halen op festival'

Steeds meer festivals in Nederland doen aanpassingen zodat mensen met een beperking makkelijker naar het festival kunnen gaan. Zo heeft stichting HandicapNL onlangs afspraken gemaakt met de organisatie van het festival Concert at Sea, op de Brouwersdam in Zeeland. "Met een beetje hulp, een beetje goede wil en de juiste aanpassingen kan je een hele hoop doen voor een hele grote groep mensen", zegt Jeroen van de Koppel van HandicapNL.

"Om festivals toegankelijk te maken moeten er allerlei faciliteiten op het terrein aanwezig zijn, waar je misschien niet zo snel aan zou denken. We zorgen bijvoorbeeld dat je goed bij de bar kan komen, zodat je niet twee meter omhoog hoeft te kijken om een biertje te bestellen als je in een rolstoel zit", zegt hij tegen Omroep Zeeland.

Ook house- en technofestival Strafwerk in Amsterdam gaat meer doen voor mensen met een handicap. Zo komen er speciale parkeerplaatsen, een rust- en relaxruimte en ook een aangepaste website voor mensen met een visuele beperking.