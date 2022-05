Dragen van mes normaal voor jeugdbendes, 'anders kun je je niet verdedigen'

Meestal wordt er over ze gepraat, maar nu wilden ze zelf hun verhaal vertellen: twee tieners uit een jeugdbende in Leidschendam. Al staat de benaming 'jeugdbende' ze niet zo aan. "Wij zijn een groep met vrienden die elkaar helpen. We verdienen veel geld en dragen messen en hebben andere wapens, zodat we ons kunnen beschermen tegen andere groepen." Edison en Amin, twee minderjarige jongens, doen hun verhaal bij Omroep West, omdat ze boos zijn op de politie. Hun echte namen willen ze niet delen. Het dragen van een mes is normaal voor ze geworden, zeggen ze: "Messen zijn een hype geworden onder jongeren. Je móet er haast wel een hebben, anders kun je je niet verdedigen." Actieplan tegen wapenbezit Messengeweld door jongeren is inmiddels een ernstig maatschappelijk probleem. Het aantal messen dat bij jongeren in beslag wordt genomen, blijft oplopen, becijferde de politie vorig jaar. In 2020 berichtte de NOS over het toenemend aantal steekincidenten onder minderjarigen, trokken jongerenwerkers aan de bel over de verharde straatcultuur en het wapenbezit onder jongeren en vroegen burgemeesters om een messenverbod. Zo'n verbod lijkt er nu - op z'n vroegst - eind volgend jaar te komen. Ook werd twee jaar geleden al het Actieplan Wapens en Jongeren opgetuigd, een brede aanpak om wapenbezit bij jongeren tegen te gaan, waar vijftien gemeentes aan meewerkten. NOS Stories gaat in deze video dieper in op het probleem van steekpartijen onder jongeren:

Volgens de twee jongens die nu hun verhaal doen worden ze door de politie van Leidschendam geprovoceerd. "Er wordt veel informatie over ons uitgewisseld en er wordt gedreigd met uithuisplaatsingen." Onzin, zegt de politie. "Dit klinkt mij niet bekend. Ik ben hier twee jaar teamchef en wij zijn juist hard aan het werk om een betrouwbare politie voor iedereen te zijn", aldus politiechef Ronald de Haas. Achterstandswijk Edison is geboren en getogen in de wijk Prinsenhof. In zijn eigen woorden een "achterstandswijk waar veel mensen financiële problemen hebben". Hij woont samen met zijn moeder in een flat en groeit op straat op. "De jongens uit mijn groep ken ik van het spelen op het veldje of van school." Waarom ze in een bende zitten? "Om geld te verdienen en om het te gaan maken." Waarmee ze geld verdienen blijft vaag: "Alles wat geld oplevert."

Quote Iedereen van onze kant is bereid om te steken als er problemen worden gezocht. Edison