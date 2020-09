Van Aert sprint na lusteloze dag naar winst vijfde etappe, Bol tweede

Van Aert klopt Bol in sprint vijfde etappe - NOS

Wout van Aert heeft de vijfde etappe van de Tour de France op zijn naam geschreven. De Belg was in Privas de snelste in de massasprint en bezorgde Jumbo-Visma de tweede etappezege van deze Tour. Cees Bol kwam net tekort en finishte als tweede, Sam Bennett kwam als derde over de streep. Het is voor de 28-jarige Van Aert, die bezig is aan zijn tweede Ronde van Frankrijk, zijn tweede ritzege in de Tour. Vorig jaar won hij de tiende etappe van Saint-Flour naar Albi. Even later moest hij de Tour verlaten na een zware valpartij in de tijdrit. Voorafgaand aan de Tour liet Van Aert al zien in grootse vorm te verkeren. Hij pakte de winst in Strade Bianche, Milaan Sanremo en won de eerste etappe van het Critérium du Dauphiné. Yates neemt geel over Julian Alaphilippe leek de leiding in het algemeen klassement te behouden, maar kreeg een tijdstraf door het aannemen van een bidon binnen twintig kilometer van de finish. Daardoor mag Adam Yates morgen de gele trui aantrekken.

Nadat de 183 kilometer lange etappe op gang was geschoten, was het wachten op de eerste aanvallers. De renners hadden er echter niet veel zin in vandaag en deden het, op een plaagstoot van Kasper Asgreen en Thomas De Gendt na, rustig aan. In het eerste gedeelte van deze wandeletappe schoot het peloton alleen vlak voor de eerste en enige tussensprint van de dag even in gang. Sam Bennett pakte de volle buit van twintig punten, voor Caleb Ewan en zijn ploeggenoot Michael Mørkøv. Groenetruidrager Peter Sagan werd slechts vierde en raakte zodoende de leiding in het puntenklassement kwijt. Tegen het einde van de etappe kregen de renners nog te maken met twee colletjes van de vierde categorie. Daar liet de leider van het bergklassement, Benoît Cosnefroy, zich even zien. Hij pakte de enige punten die er vandaag te halen waren en mag ook morgen weer de bolletjestrui aantrekken.

Het peloton doet het rustig aan in de vijfde Touretappe - Reuters