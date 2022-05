Poetin legt schuld voor oorlog in Oekraïne andermaal bij het Westen

Het ingrijpen van Rusland in Oekraïne was onvermijdelijk gezien de dreiging van westerse landen aan de grenzen van Rusland. Dat heeft president Poetin gezegd op het Rode Plein in Moskou, waar de overwinning van de Sovjet-Unie op nazi-Duitsland werd gevierd. "De NAVO heeft duidelijk de landen om ons heen gemilitariseerd", zei Poetin. "Dat vormde een dreiging voor ons land. Een clash met het neonazisme was onvermijdelijk. Het gevaar werd elke dag groter." De inval was volgens hem preventief, om de veiligheid van Rusland te waarborgen. Dit zei Poetin verder over de NAVO:

Poetin: 'De NAVO wilde niet naar ons luisteren' - NOS

Volgens Poetin hebben de Russen in december geprobeerd om een overeenkomst te sluiten, maar kregen ze geen gehoor bij de NAVO. Rusland wilde dat het westerse bondgenootschap vrijwel al zijn troepen en wapens zou terugtrekken uit Oost-Europa en afstand zou nemen van Oekraïne. Poetin claimde dat het Westen plannen had om Rusland binnen te vallen. Hij noemde daarbij het Oekraïense schiereiland de Krim, dat Rusland in 2014 heeft geannexeerd, maar leverde geen bewijs voor zijn beschuldiging.

Correspondent Geert Groot Koerkamp: "Het is het verhaal dat hij vaker heeft verteld, zijn rechtvaardiging voor de militaire operatie in Oekraïne. Hij viel ook terug op de beschuldigingen aan het Westen, dat niet wilde luisteren naar de argumenten van Rusland en een in zijn ogen neonazistisch regime steunt."

De Russische president sprak de militairen die op dit moment vechten in Oekraïne rechtstreeks toe. "Tegen de helden van vandaag zeg ik: jullie vechten voor het vaderland om de lessen van WO II niet te vergeten." Poetin zei dat de militairen strijden voor de waarden waarvoor hun voorouders hebben gevochten. "Zij zullen altijd ons voorbeeld zijn." Hij vroeg om een minuut stilte voor de Russische militairen die in Oekraïne zijn gesneuveld en zegde hun families en die van de gewonde militairen steun toe. Zo zag de militaire parade eruit:

Militaire parade op het Rode Plein: hoera, hoera! - NOS