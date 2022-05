Brady, Bolt en Beckham: Marsman leeft de American Dream in Miami

Marsman leidt zijn gasten rond in het complex, groet collega's en slaat de deuren van de kleedkamer open. Te midden van de rommel - "sorry, we zijn net klaar met trainen" - en de roze clubshirts hangt zijn grijze keeperstenue. Hij deelt deze ruimte met grote namen als Gonzalo Higuaín en Blaise Matuidi.

Spelers met rijke carrières - Matuidi werd zelfs wereldkampioen met Frankrijk - die naar de Major League Soccer (MLS) kwamen om af te bouwen. Een groot contrast met de bescheidener loopbaan van Marsman, die voor Feyenoord, FC Twente, FC Utrecht en Go Ahead Eagles speelde en in Miami juist het avontuur aangaat.

Zo nu en dan stapt er een nóg grotere naam de kleedkamer binnen. "Tom Brady, Usain Bolt, Ronaldinho...", somt Marsman op. "In Nederland is de kleedkamer heilig, daar komt niemand in, dus in het begin keek ik wel raar op. Maar het is entertainment, het hoort erbij."

Oude meester Beckham

Verrassend is het ook niet echt, bij een club die (mede-)eigendom is van David Beckham. De Engelsman was in 2007 een pionier met zijn vertrek naar Los Angeles Galaxy, gaf soccer een boost in de Verenigde Staten. In 2018 kreeg hij met Inter Miami een MLS-licentie.

"Hij is het boegbeeld van de club en is heel betrokken, maakt met iedereen een praatje", vertelt Marsman.

"Voor mijn tweede wedstrijd tikte hij mij op de schouder: 'I'm happy you're here. Good luck!' Mooi moment. Er wordt door iedereen mooi gesproken over hoe hij soccer op de kaart heeft gezet. Wat dat betreft is hij een held."

En de oude meester is het nog niet verleerd, traint soms zelfs mee. Een anekdote? "We oefenden op corners en iedereen had problemen de bal voor de goal te krijgen. Ze zeiden dat het gras bij de cornervlag slecht was. Beckham zei: 'Ik laat het wel even zien.' Schiet hij die bal er in een keer in. Vervolgens liep-ie weg, hahaha. De baas liet even zien hoe het moet."