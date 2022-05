Zes aanhoudingen na 'grote politie-actie' in panden in Enschede en Delden

De politie heeft vanmorgen een inval gedaan in twaalf panden in Enschede en een gebouw in het nabijgelegen Delden. Daarbij zijn zes mensen aangehouden. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij het kweken van hennep en deelname aan een criminele organisatie.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat er al langere tijd een onderzoek loopt naar de hennepkwekerijen. Op basis daarvan is besloten vandaag een inval te doen. "Het is voor ons een grote actie", zegt de woordvoerder.

Later vandaag worden meer details bekend over wat er is aangetroffen in de panden. "Mogelijk levert het onderzoek van vandaag weer nieuwe aanwijzingen op voor andere panden of locaties waar misschien ook iets aan de hand is."