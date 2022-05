PostNL stelt winstverwachting naar beneden bij door oorlog en inflatie

Postbezorger PostNL verwacht dit jaar minder winst te maken, onder meer als gevolg van onzekerheden door de oorlog in Oekraïne. Waar het bedrijf eerder nog uitging van een brutowinst tussen de 210 en 240 miljoen euro voor dit jaar, is dat nu nog tussen de 170 en 210 miljoen euro.

In de eerste drie maanden van dit jaar had het bedrijf een omzet van 806 miljoen euro. Een jaar eerder was dat nog 962 miljoen euro, ook vanwege de corona-lockdowns.

Lockdown en oorlog

Bij de bezorging van pakketten daalde de omzet en het aantal bezorgingen ten opzichte van een jaar eerder. Dat komt ook doordat er vorig jaar juist veel pakketten werden bezorgd vanwege de corona-lockdown en de gesloten winkels, maar vanaf maart dit jaar zijn de resultaten bij de pakketbezorging lager dan het bedrijf had verwacht.

Dat komt door een combinatie aan factoren, zegt bestuursvoorzitter Herna Verhagen in een toelichting op de cijfers. Deels kan het te maken hebben met het einde van de lockdown, waardoor mensen meer geld uitgeven in restaurants en minder aan pakketten. Maar ook de oorlog in Oekraïne en de onzekerheden die de crisis veroorzaakt voor de economie kan een rol spelen, denkt Verhagen.

Voor de rest van het jaar houdt het bedrijf er rekening mee dat mensen door de inflatie minder te besteden hebben, en dat dat de resultaten zal drukken. Ook heeft het bedrijf last van gestegen kosten, waaronder brandstofprijzen en loonkosten.

Verdenking België

Over de situatie bij de Belgische tak van het bedrijf wordt weinig gezegd bij de presentatie van de kwartaalcijfers. Net als vorige maand zegt Verhagen zich niet te herkennen in de beschuldigingen.

De Belgische justitie verdenkt bestuurders van de Belgische tak onder meer van arbeidsuitbuiting, aangeduid als mensenhandel, valsheid in geschrifte en het vormen van een criminele organisatie.